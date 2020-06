Stadtentwicklung : Bürgerhaus-Areal: Streit um die Verkaufskriterien

Das Foto ist ein Jahr alt. Am 5. Juni 2019 befand sich der Abriss des Bürgerhaus-/Hallenbad-Komplexes in der Schlussphase. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Im Wirtschaftsförderungsausschuss wurde auch über den Zeitpunkt gestritten, an dem ein Wertgutachten erstellt werden soll. Ein Ziel sind möglichst viele bezahlbare Mietwohnungen. Die Entscheidung soll Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss fallen.

Es war nicht die erste Debatte dazu und es wird wohl auch nicht die letzte bleiben: Weil CDU und FDP beim Thema Verkauf des Bürgerhaus-Areals in Gruiten noch Beratungsbedarf anmeldeten, hat der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing und Tourismus seinen Beschluss über die Vermarktung des Areals nach festgelegten Kriterien jetzt in den Haupt- und Finanzausschuss in der kommenden Woche verschoben. Gestritten wurde dabei nicht nur über Art und Anzahl der Kriterien – die FDP wollte den Wert des Grundstücks am liebsten schon jetzt ermitteln lassen, obwohl die Verkaufskriterien noch gar nicht beschlossen sind.