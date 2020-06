Evangelische Kirche Haan öffnet wieder : Evangelische Kirche startet Gottesdienste am 14. Juni

Pfarrer Christian Dörr hat während der Corona-Krise mehrere Online-Gottesdienste abgehalten. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Maximal 46 Personen dürfen in die Kirche. Neben der Konfirmation im Herbst sind ab dem 14. Juni auch Taufen, Trauungen und Trauerfeiern wieder möglich. Ebenso gibt es wieder Mittwochs- und Samstagsandachten.

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Haan hat beschlossen, dass die Kirche unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln ab dem 14. Juni wieder öffnet. Die Konfirmationen möchte die Gemeinde in der zweiten Septemberhälfte nachholen. Geplant ist, am 19. und 20. September sowie am 26. und 27. September in kleinen Gruppen zu konfirmieren. Denn: „In der Kirche darf ja nur eine kleine Anzahl von Angehörigen teilnehmen“, erklärt Pfarrerin Gabriele Gummel.

Neben der Konfirmation im Herbst sind ab dem 14. Juni auch Taufen, Trauungen und Trauerfeiern wieder möglich. Ebenso gibt es wieder Mittwochs- und Samstagsandachten. Am Samstag, 20. Juni, findet die Samstagsandacht erstmals wieder statt. „Auf das übliche Kaffee-Trinken in der Kirche nach dem Gottesdienst müssen wir aber verzichten“, erklärt Gabriele Gummel. Am Mittwoch, 24. Juni, gibt es die erste Mittwochsandacht.

Info Diese Regeln gelten für die Gottesdienste Nur 46 Einzelpersonen dürfen gleichzeitig an einem Gottesdienst teilnehmen. Alle (außer Familien) müssen auf Abstand zueinander sitzen. Namen, Adresse und Telefonnummer müssen am Eingang angegeben werden. Eine Maske muss getragen, Desinfektionsmittel benutzt werden. Anmeldungen nimmt Pfarrer Frank Blankenstein (Tel. 0178 5462390) entgegen.

Das Schutzkonzept gibt die Höchstzahl der Besucher (46) vor. Sie sitzen auf Abstang (Ausnahme: Paare und Familien). Nur Kantor und eine Sängerin stimmen Lieder an. Es gibt kein Abendmahl. Für nicht angemeldete Kirchenbesucher hält die Gemeinde maximal sechs Plätze frei. Die Besucher werden gebeten, bis spätestens 10.50 Uhr an der Kirche zu sein, damit der Gottesdienst pünktlich um 11 Uhr beginnen kann.

Außerdem informiert Pfarrerin Gummel: „Aufgrund des großen Interesses an unseren Online-Gottesdiensten werden diese weitergeführt und sind auf YouTube zu sehen.“ Am Sonntag, 7. Juni, gibt es um 11 Uhr einen Rockgottesdienst, den Pfarrer Christian Dörr leitet. Besetzung: Udo Ern (Gitarre/Gesang), Klaus Luchtenberg (Keyboard), Tim Esser (Drums) und Ralf von der Höh (Bass/ Gesang). Der Reisesegengottesdienst am Mittwoch, 24. Juni, um 19 Uhr findet coronabedingt ebenfalls online statt. Gabriele Gummel: „Sollten sich die Corona-Bedingungen bis dahin ändern, denken wir über eine Open-Air-Video-Übertragung nach.“

Zur aktuellen Jugendarbeit der Gemeinde informiert Gummel: Der CVJM Haan bietet in den ersten drei Wochen der Sommerferien ein Alternativprogramm für Kinder und Jugendliche an, da Ferienfreizeiten aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden können. Das Programm wird derzeit erstellt.