Monheim Kulturwerke : Privat-Konzert für die Nachbarschaft

Monheim Die Kulturwerke Monheim sind mit Open Air Konzerten vor Haustüren „op jück“. Die Initiatoren wollen Künstlern Auftrittsmöglichkeiten verschaffen und Anlässe für Gemeinschaftserlebnisse geben.

Die Straße als Bühne, die Zuschauer maskiert und deutlich auf Abstand – trotz der ungewöhnlichen Umstände begeisterte am vergangenen Donnerstag ein Duo aus Mezzosopran und Piano Monheimer Kulturliebhaber. Die Kulturwerke Monheim haben sich eine besondere Aktion überlegt, um in Corona-Zeiten auch die Risikogruppen zu erreichen: das Konzert vor der eigene Haustür.

„Wenn die Menschen nicht zur Kultur kommen können, kommt die Kultur eben zu den Menschen“, erzählt Organisatorin Stephanie Riemenschneider. Die Monheimer können sich für ein solches Open Air Konzert bei den Kulturwerken bewerben: „Das Einzige, was man dafür braucht, ist ein Stromanschluss“, so die Organisatorin. Dann kann so ein Konzert wie vergangenen Donnerstag in der Wohnstraße von Claudia und Rolf Franke (beide 59) stattfinden. „Wir haben uns sehr gefreut, als die Zusage von den Kulturwerken kam. Das stärkt auch nochmal den Zusammenhalt in der Nachbarschaft,“ erzählt das Paar. Sie wünschen sich, dass diese Art von Konzerten auch noch nach der Corona-Krise fortgesetzt werden.