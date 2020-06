Corona-Nachrichten : 42 Infizierte im Kreis Mettmann

Mettmann Die Zahl der Infizierten liegt im Kreis Mettmann aktuell (Stand Freitag, 5. Juni) bei 42. 846 Menschen gelten als genesen, 79 sind bisher an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben.

Corona-Zahlen Der Kreis Mettmann verzeichnete am Freitag kreisweit 42 Infizierte, davon in Mettmann 5, in Wülfrath 5, in Erkrath 1, Haan 1, Heiligenhaus 2, Hilden 7, Langenfeld 3, Monheim 0, Ratingen 4 und Velbert 14. 846 Personen gelten inzwischen als genesen. Es gibt bislang 79 Verstorbene.