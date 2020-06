Konzept : Stadt will Schulen digital „coronafest“ machen

Stadt will Schulen digital „coronafest“ machen

Haan Mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung aller Beteiligten will die Stadt Haan die Covid-19-Pandemie zielorientiert dafür nutzen, die Schulen digital zukunfts- und krisenfest zu gestalten.

Angesprochen sind Schulen, Lehrkräfte, Politik, Verwaltung, das Land NRW – nicht zuletzt aber auch die Schüler selbst mit ihren Familien. Dies geht aus einem Strategiepapier hervor, das der Verwaltung zufolge bei einem Treffen mit allen Schulleitungen am 3. Juni bereits mit Zustimmung zur Kenntnis genommen wurde.

Es sieht unter anderem vor, den individuellen Bedarf der Schüler und ihrer Familien so zu befriedigen, „dass eine bestmögliche Kompensation des coronabedingt ausfallenden Präsenzunterrichts realisiert werden kann“. Das Projekt ist in drei Phasen unterteilt.

Mit dem Digitalpakt wollen Bundesregierung und Bundestag Digitalisierung in allgemeinbildenden Schulen mit 5 Milliarden Euro fördern. Bis zu Beginn 2020 wurden aber nur verhältnismäßig wenige Mittel abgerufen.

Kurzfristig geht es der Stadt darum, zu ermitteln, wie hoch der Unterstützungsbedarf ist. Das Schul-und Sportamt soll dann Mittel aus dem Digitalpakt Schulen vorgezogen beantragen, um digitale Endgeräte anzuschaffen, die dann wiederum an Eltern ausgeliehen werden können. Außerdem soll gemeinsam mit allen Schulen ein Rahmenkonzept erstellt werden. Die Schulen wünschen sich demnach WLan-fähige Drucker, die im Rahmen der Notbetreuung beziehungsweise der Betreuung in der OGS für die Familien zum Einsatz kommen könnten.

Knapp 450.000 Euro fließen in die Digitalisierung

Mittelfristig sollen Schüler mit digitalen Leihgeräten bei notwendigem Online-Unterricht und gegebenenfalls auch mit Internetzugang ausgestattet werden. Ein individueller Umsetzungsplan soll sicherstellen, dass alle Schulen am Ende gleich gut und bedarfsorientiert ausgestattet sind. Ein weiterer Plan soll besonders Schülern helfen, denen zu Hause die Unterstützung durch die Familie beziehungsweise ein ungestörter Lernort fehlt oder bei denen der Internetzugang nicht ertüchtigt werden kann. Im Strategiepapier heißt es dazu wörtlich: „Diese benötigen in ihrer jeweiligen Schule einen Rückzugsort zum Lernen, um nicht (noch weiter) abgehängt zu werden.“ Die gewonnenen Erkenntnisse sollen in einen Medienentwicklungsplan einfließen, der im Oktober vorgelegt wird.