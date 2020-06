Haan : Schwer Unfall auf Kreuzung in Haan

Der weiße Toyota und der graue BMW stießen auf der Kreuzung Bahnhof-/Böttinger-/Wilhelmstraße zusammen. Beide Fahrer gaben der Polizei gegenüber an, bei Grün in die Kreuzung gefahren zu sein. Foto: Kreispolizei Mettmann

Haan Drei Verletzte forderte Montagabend ein Unfall auf der Kreuzung Bahnhof-/Böttinger-/Wilhelmstraße in Haan. Es entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, fuhr eine 53-Jährige mit ihrem Toyota Aygo auf der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. Als sie gegen 20.50 Uhr die Kreuzung geradeaus überqueren wollte, kam von links ein BMW 120d. Der 29-jährige Fahrer gab an, vorher an der Rot zeigenden Ampel gehalten zu haben und bei Grün losgefahren zu sein. Auch die Frau gab an, Grün gehabt zu haben. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer erlitten so schwere Verletzungen, dass sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Ein 30-jähriger Beifahrer im BMW wurde im Hospital ambulant behandelt. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 18.000 Euro. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang machen können. Hinweise unter Telefon 02129 9328-6480.