Auto lag auf der Seite : Unfallopfer bedankt sich mit Brief bei Haaner Feuerwehr

Unfallopfer bedankt sich mit Brief bei Haaner Feuerwehr

Der Fahrer dieses Autos hat sich nun in einem Brief bei seinen Rettern bedankt. Foto: Feuerwehr Haan

Haan Der Mann musste aus seinem Auto befreit werden. Das Fahrzeug lag nach einem Zusammenstoß auf der Flurstraße in Haan auf der Seite. Nun hat er sich bei der Feuerwehr bedankt.

„Ich bin wirklich froh, in einer Stadt zu leben, wo man sich auf Rettungskräfte, wie Sie es sind, verlassen kann. Ganz, ganz toll!“ Diese Sätze schreibt das Unfallopfer, das am Montag, 2. Mai, von der Feuerwehr Haan auf der Flurstraße aus seinem Auto befreit werden musste. Nach einem Zusammenstoß lag der Skoda auf der Seite, das Dach musste abgetrennt werden. Da der Mann über Schmerzen klagte, kam er in ein Krankenhaus.