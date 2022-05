Kampheider Straße in Haan : „Stadt schont Autos statt Anwohner“

Haan Ex-Ratsherr Peter Schniewind kritisiert die Situation an der Kampheider Straße. Der Bürgerantrag vo n Anwohnern wird erst im Juni im Mobilitätsausschuss beraten.

Im Zuge der Debatte um bauliche Veränderungen an der Kampheider Straße, die den Abkürzungs-Verkehr von und nach Solingen erschweren sollen, fordert der ehemalige Ratsherr und früher für die WLH tätige sachkundige Bürger Peter Schniewind, das für die Straße geltende Lkw-Durchfahrtsverbot verstärkt zu kontrollieren. Das wäre effizient, „passiert aber ums Verrecken nicht“, kritisiert er. Stattdessen empfehle die Haaner Stadtverwaltung auch noch, einen Antrag „der bedauernswerten Bürger einfach abzulehnen“, der zum Ziel hat, wirksame Schwellen in die Fahrbahn einzubauen. Er wird im Juni in einer Sondersitzung des Umwelt- und Mobilitätsausschusses behandelt, nachdem er in der regulären Sitzung aus Zeitgründen nicht mehr besprochen werden konnte.