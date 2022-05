Sechs Einsätze am Wochenende : Viel Arbeit für die Feuerwehr Jüchen

Auf der Holzer Straße überschlug sich am Freitagabend ein Auto. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und wurde nur leicht verletzt. Foto: Feuerwehr Jüchen

Jüchen Einige Routineeinsätze, aber auch ein spektakulärer Autounfall, bei dem ein Fahrer mit seinem Hyundai auf dem Dach landete, beschäftigten die Feuerwehr am Wochenende in Jüchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Feuerwehr Jüchen blickt auf ein einsatzreiches Wochenende zurück: Gleich sechsmal waren die Retter gefordert. Das Einsatz-Wochenende begann für die Männer und Frauen bereits am Freitagabend, als sie zu einem Unfall auf die Holzer Straße in Hochneukirch gerufen wurden. Dort hatte sich ein Fahrer mit seinem Auto überschlagen. Das Fahrzeug war auf dem Dach liegend auf dem Bürgersteig zum Stehen gekommen – ein kurioser Anblick, nicht nur für Helfer vor Ort. Wie die Polizei am Montag mitteilte, saß ein 34 Jahre alter Mann aus Jüchen am Steuer des Hyundais. Er verletzte sich leicht. Nach ersten Erkenntnissen war er mit überhöhter Geschwindigkeit von der Wanloer Straße nach rechts in die Holzer Straße abgebogen und hatte dabei auch zwei parkende Autos beschädigt. Vor Eintreffen der Rettungskräfte konnte der Fahrer sich bereits selbst aus dem Hyundai befreien. Laut Stadtbrandinspektor Heinz-Dieter Abels handelte es sich um ein Fahrzeug mit Gastank. Die Feuerwehr stellte daraufhin sicher, dass kein Gas austritt und somit keine Brandgefahr entsteht. Das Auto wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer zudem unter Alkoholeinfluss stehen könnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Jüchener wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat in Grevenbroich.

Am Samstag rettete die Feuerwehr außerdem an der Weyerstraße per Drehleiter eine Katze von einem Baum und beseitigte am Nachmittag an der Jüchener Straße in Gierath eine Ölspur.

Am Sonntag kam es zu einem Doppeleinsatz an einer Tankstelle an der Neusser Straße. Aus einem Auto waren Betriebsflüssigkeiten ausgetreten. Wenig später nach dem Einsatz informierte ein Mitarbeiter derselben Tankstelle die Feuerwehr darüber, dass ein Mädchen die Toilette aufgesucht hatte und sich die Tür danach weder von innen noch von außen öffnen ließ. „Nach fünf Minuten konnten wir die Tür allerdings bereits öffnen und das Mädchen unverletzt an seine Eltern übergeben“, berichtet Abels.

Am Sonntagnachmittag kam es dann in der Friedhofstraße zu einem Brand. Die Löschzüge Jüchen und Gierath wurden zu einer brennenden Gartenhütte gerufen. Nach Angaben der Feuerwehr konnten die Anwohner den Brand weitestgehend selbst mithilfe von Gartenschläuchen löschen. Die Feuerwehr half, den Einsatz schnell zu Ende zu bringen. Die Löschzüge Jüchen, Hochneukirch und Gierath waren an den sechs Einsätzen beteiligt. Mitglieder der verschiedenen Löschgruppen bildeten sich außerdem am Wochenende in insgesamt 187 Ausbildungsstunden weiter.

(aja)