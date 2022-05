Don-Bosco-Schule Haan : Mit Bienenhotels Nachhaltigkeit lernen

Haan Zum ersten Mal seit dem Corona-Ausbruch fand in der Don Bosco Schule wieder eine Projektwoche statt, diesmal rund um das Thema Nachhaltigkeit.

Fleißig und konzentriert sägen Valentin (9) und Louisa (10) auf dem Hof ihrer Grundschule an der Thienhausener Straße unter freiem Himmel dünne, aber robuste Bambusstöcke zurecht, um sie hinterher in eine große Dose zu pressen. „Da muss man so viele Stöcke fest reinstopfen, bis sie nicht mehr aus der Dose fallen können“, erklärt Valentin. „Den Bambus zu sägen ist schon etwas schwer, aber es macht trotzdem ganz viel Spaß“, schwärmt Louisa. An was sie hier fleißig werkeln? „Na Insektenhotels“, antwortet Valentin. Denn die, weiß der Neunjährige, „sind vom Aussterben bedroht, weil sie ihre Nester meistens auf dem Boden bauen und wenn immer mehr asphaltiert wird, haben sie keinen Lebensraum mehr.“

Einige Türen weiter sitzen Dritt- und Viertklässler in der Gruppe „Erneuerbare Energie“ gedankenversunken über großen Baukästen zusammen und stecken überlegt verschiedene Bauteile zu einem Windrad zusammen. Jasper und Lukas stehen von ihrem Platz auf, wandern mit dem großen Bauteil zu einem Standventilator und bitten Lehrer Frederic Kuckhoff den Luftspender anzuknipsen. Mit ihrem Windrad stellen sie sich erwartungsvoll in den Luftstrom. Doch ihr Bauwerk bewegt sich nicht. „Warum dreht es sich nicht?“, will ein anderer Schüler wissen. Kuckhoff schaut sich das Windrad an, nimmt es in die Hand und dreht ein wenig an den Rotorblättern. „Jetzt müsste es klappen“, sagt der Pädagoge, während er den Jungs ihr Baustück zurückgibt. Ein nächster Versuch: Als sie das Windrad in den Luftstrom halten, bewegen sich die Rotorblätter geschmeidig und treiben einen weiteren kleinen Zusatzpropeller an, der über Kabel an das Windrad angeschlossen ist. Die Jungs freuen sich: „Es klappt wirklich!“ Die Gruppe zu erneuerbarer Energie finden die Kinder toll. „Das macht sehr viel Spaß und ist auch sehr spannend“, sagt Jasper. Er freut sich aber auch auf die anderen Gruppen, besonders auf den Ausflug ins Klärwerk nach Solingen, wo die Aufbereitung von Wasser erklärt wird.