Sozialdienst Katholischer Männer und Frauen Haan : Transporter der Tafel geklaut und demoliert

So wie hier in der Gaststätte Wiedenhof in Gruiten waren die Tafel-Fahrer (hier Hanns-Peter Biedenbeck) und der Kühltransporter bestens bekannt. Links: Gastwirt Dominik Winter. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Unbekannte Täter haben den Opel-Movano der Haaner Tafel gestohlen. Die Polizei fand das Kühlfahrzeug wenig später schwer beschädigt vor.

Wenige Stunden haben unbekannten Tätern offenbar ausgereicht, die Haaner Tafel schwer zu schädigen – ob gezielt, oder zufällig, steht noch nicht fest und ist Gegenstand der Polizeiermittlung. Die Beamten waren alarmiert worden, weil in der Nacht zu Donnerstag der Kühltransporter der „Tafel“ entwendet worden sei. Am späten Donnerstagabend tauchte der Opel Movano wieder auf – auf einem Wanderparkplatz und schwer beschädigt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, hatten die Täter das Auto im Zeitraum zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 7.30 Uhr am Donnerstagmorgen auf dem öffentlich zugänglichen Parkplatz nahe der Tafel an der Breidenhofer Straße / Ecke Bahnhofstraße in Haan aufgebrochen und waren damit weggefahren.