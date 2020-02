Tankstellen-Überfall in Haan : Kassiererin mit Schusswaffe bedroht

Tankstellen-Überfall in Haan

Haan Überfall auf Tankstelle an der Hochdahler Straße in Haan. Die Polizei sucht nach zwei Räubern.

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Hochdahler Straße in Haan in der Nacht zum Montag (3. Februar) fahndet die Polizei nach zwei bislang unbekannten Tätern. Kurz nach 2 Uhr nachts hielt sich die 59-jährige Kassiererin gerade im hinteren Bereich des Verkaufsraums der Tankstelle auf, als zwei Männer die verschlossene Eingangstür mit Gewalt öffneten. Als die beiden Männer die Frau erblickten, richtete einer von ihnen eine Schusswaffe auf sie und schrie laut „Überfall!“. Während er die Waffe weiter im Anschlag hielt, forderte er, ihm das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen.