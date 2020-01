Kommentar : Nicht alle Latten am Zaun …

peter.clement@rheinische-post.de. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Haan Dass Verkehrsteilnehmer, die auf einem gesperrten bzw. noch gar nicht richtig fertig gestellten Teilstück einer Straße munter hin und her fahren, nicht alle Latten am Zaun haben, wie es im Volksmund so schön heißt, kann wohl jeder nachvollziehen.

Der ADAC berichtet immer wieder von dem sogenannten „Gewohnheitsprinzip“, das Menschen dazu bringt, auch durch abgesperrte Baustellen zu fahren. Im Fall der Niederbergischen Allee haben wir es aber mit einer anderen Situation zu tun. Hier geht es nicht um eine plötzlich gesperrte Routinestrecke. Eine noch nicht fertig gestellte Strecke wird de facto aufgemacht, in dem Teile des Bauzauns geöffnet werden – das hat schon eine andere Qualität, insbesondere wenn das ganze, wie Zeugen behaupten, schon seit Wochen gang und gäbe ist. Als Stadt auf Nachfrage lediglich auf die Besitzverhältnisse und den zeitlichen Ablauf der Bauarbeiten zu verweisen, klingt nach einer ordnungspolitischen Vollbremsung. Der Stadt kommt eindeutig die Aufgabe zu, ihre Verkehrssicherungspflicht auch in dieser Angelegenheit zu erfüllen. Das hat auch die Polizei auf Nachfrage bestätigt. Der Zaun sollte schnellstens geschlossen werden und regelmäßig überwacht – bevor noch etwas auf einer Straße passiert, die es eigentlich noch gar nicht gibt.

(pec)