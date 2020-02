Konzert : Erzgebirge-Schulchor sorgt für Furore

Haan Der Gastauftritt in Haan war durch familiäre Beziehungen zustande gekommen. Auch der Gospelchor „Taktvolk“ gefiel.

Einen musikalischen Besuch statteten fast 50 Schüler aus dem Erzgebirge am Freitag der Evangelischen Gemeinde in Haan ab. Der Schulchor des Gymnasiums der sächsischen Kleinstadt Olbernhau war erstmals in der Gartenstadt zu Gast und bot gemeinsam mit dem Gospelchor „Taktvolk“ ein wunderbares Konzert.

Nur über persönliche Beziehungen sei das überhaupt möglich geworden, berichtete Wagener und holte gleich den Leiter des Schulchores, Thorsten Reichelt dazu, der ebenfalls sichtlich aufgeregt mit dem Notenbuch in der Hand am Eingang der Kirche auf und abging. Ihre Mütter seien Cousinen, erzählte Wagener. Und die Liebe zur Musik habe die Großcousins nun für ein gemeinsames Konzert ihrer Chöre zusammengebracht.

Der Gymnasiallehrer war mit seinen Schülern am Freitagmorgen in Sachsen aufgebrochen, um abends in Haan das Konzert zu spielen. „Am Samstag werden sie einen kleinen Ausflug durch das Neandertal und Düsseldorf unternehmen und am Sonntag, vor ihrer Abreise, noch ein Konzert in Kaiserswerth spielen“, berichtete die stolze Cousine.