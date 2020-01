Discounter in Haan : Zwei Zeugen halten Zigaretten-Dieb fest

Die Polizei nahm den Zigaretten-Dieb vorläufig fest. Nach seiner Vernehmung wurde er wieder entlassen. Foto: RP/Kreispolizei Mettmann

Haan Mitarbeiter eines Discounters an der Landstraße 1 in Haan beobachteten am Donnerstag (30.01.2020) gegen 14.10 Uhr drei verdächtige Männer im Kassenbereich. Während der erste und der dritte Mann im vorderen Kassenbereich jeweils Zigarettenschachteln zum Bezahlen auf das Kassenband legten, versteckte der zwischen ihnen stehende und dadurch teilweise verdeckte zweite Mann zahlreiche Zigarettenschachteln in seiner Jacke.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt

Als dieser Mann das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen, griffen die zwei beherzten Zeugen auf dem Kundenparkplatz vor dem Geschäft zu. Die beiden Männer konnten den Tatverdächtigen gemeinsam ergreifen und bis zum schnellen Eintreffen der sofort alarmierten Haaner Polizei festhalten. Die Beamten fanden in der Jacke des 28-jährigen Diebes gestohlene Zigaretten im Wert von rund 200 Euro. Das Innenfutter war extra präpariert worden, um viel verstauen zu können.