Haan : Wer stahl den weißen BMW-Geländewagen?

Haan Nach dem geklauten Auto wird jetzt international gesucht.

Die Täter schlugen in der Nacht zu: In der Zeit zwischen Dienstagabend (28.Januar), 20.30 Uhr, und Mittwoch (29. Januar), 7.30 Uhr, verschwand aus einer Garageneinfahrt, an der Straße Altes Walzwerk in Haan ein geparkter BMW X1. Laut Polizeiangaben soll das Fahrzeug verschlossen gewesen sein. Wie der oder die bislang unbekannten Diebe den weißen SUV öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt.