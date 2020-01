Haan : Polizei nimmt „Auto-Treter“ fest

Haan Aufmerksame Zeugen gaben die entscheidenden Hinweise, die auf die Spur des Randalierers führten.

Begonnen hatte alles am Dienstagnachmittag (28. Januar) in der Zeit zwischen 14. und 14.10 Uhr. In diesen wenigen Minuten kam es in der Haaner Innenstadt zu einer ganzen Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Am Falkenweg sowie an Düppel-, Alsen- und Goethestraße wurden an mindestens acht geparkten Autos die jeweils rechten Außenspiegel abgetreten und dabei zerstört.