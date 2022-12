Tag der offenen Tür in Haan Städtische Gesamtschule präsentiert sich

Den Grundschülern und deren Eltern wird der Schulalltag der Sekundarstufe I präsentiert. Die Schule stellt ihre Konzepte und Schwerpunkte vor. Das Team bietet für Schüler und Eltern Führungen, Mitmachunterricht und kleine Miniprojekte an. Der Koordinator zum Aufbau der gymnasialen Oberstufe informiert mit seinem Team interessierte Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern über Kursangebote und geplante Schwerpunkte. Auch Unterrichtshospitationen sind möglich, um einen Einblick in die geplanten Fächer zu erhalten. Neben den klassischen Schulfächern sollen an der Gesamtschule Haan in der Sekundarstufe II so zum Beispiel auch die Fächer Pädagogik, Kunst, Technik und Informatik angeboten werden.