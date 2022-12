Advent in Mettmann Lions Adventskalender: Viertklässler wünschen sich Fußballtore

Sowohl Jürgen Jülich als auch Axel Güldenstern von den Lions lobten die Schüler und Schülerinnen für deren Engagement und überreichten als Dankeschön einen Betrag von 500 Euro an den Vorsitzenden des Fördervereins der Katholischen Grundschule, Christian Scholz. Dieser bedankte sich für den überreichten Betrag und hatte nach Rücksprache mit den Schülern und Schülerinnen der Klasse 4 A auch gleich einen Vorschlag für die Verwendung. „Wir benötigen dringend zwei neue Fußballtore. Zudem wüschen sich die Schüler ein Schachbrett. Die 500 Euro können wir also sinnvoll einsetzen“, betonte der Fördervereinsvorsitzende. Jürgen Jülich erinnerte anschließend an die Gewinnlose im Rahmen der Aktion Adventskalender 2022. Die ersten Preise seien von glücklichen Gewinnern bereits abgeholt worden.