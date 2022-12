Drei Schwerverletzte Frontalcrash nach Verfolgungsjagd mit Polizei in Haan

Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist ein Audifahrer in Haan in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Auto eines 54-Jährigen zusammengestoßen. Die Feuerwehr musste den Fahrer des Audis (22) und den Beifahrer (19) aus dem Fahrzeug befreien. Sie und der 54-Jährige kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus.