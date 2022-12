Hilden/Haan Nicht alle Sirenen heulen am Warntag auf

Um 11 Uhr werden auch in Haan Sirenen heulen. Zudem wird im Haaner Osten und in Teilen Gruitens etwa eine halbe Stunde lang aus Lautsprecher-Fahrzeugen zur Probe gewarnt. „Bürgerinnen und Bürger können sich bei der Feuerwehr unter Telefon 02129 34678-634 melden, wenn eine Sirene nicht ertönen sollte, erklärte Stadtsprecherin Sonja Kudners. Neben den Sirenen werden auch Warn-Apps wie „Nina“, „Katwarn“ und „Biwapp“ ausgelöst. „Erstmalig wird der Bund auch Cell Broadcast testen, sodass dafür vorbereitete Mobiltelefone auch ohne installierte Programme einen Alarm auslösen“, so die Sprecherin weiter. Dabei sendet Cell Broadcast die Warnmeldung an alle in ausgewählten Mobilfunkzellen vorhandene Endgeräte, die für den Empfang solcher Meldungen ausgelegt sind. Kunders: „Selbst wenn diese lautlos geschaltet sind, ertönt der Alarm.“