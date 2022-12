Kooperation mit der Hochschule Niederrhein Mitmach-Ausstellung „Lebenslauf“ im Jugendzentrum Fischeln

Rund 25 Studenten des Hochschulseminars „Bildungsarbeit in den Kontexten Jugendhilfe und Schule: Vom Wissen zum Können zum Handeln“ haben in einzelnen Kleingruppen interaktive Angebote zu lebensnahen Themen von Kindern und Jugendlichen entwickelt. Im Laufe des Semesters wenden die Studierenden zunächst ihre eigenständig entwickelten Konzepte in vier Jugendeinrichtungen und zwei Krefelder Schulen an und sammeln entsprechende Erfahrungen. In der einwöchigen Ausstellung im Jugendzentrum Fischeln haben sie Methoden aus diesen Konzepten vorgestellt und sie mit den teilnehmenden Grundschülern ausprobiert. Sechs Stationen umfasste die Ausstellung, die zum Mitmachen anregte. Dabei ging es um die Themen Umgang mit Gefühlen; Vermittlung von Werten; Umwelt und Nachhaltigkeit; Konsum; Gemeinschaft und Gesundheit. Angeleitet von den Studierenden erhielten die Kinder circa 30 Minuten Zeit, um sich näher mit dem jeweiligen Thema zu befassen. So traf sich eine Gruppe von bis zu zehn Schülern, um unter der Anleitung der Studierenden zum Thema „Konsum“ Müll sinnvoll zu verwerten. Aus altem Zeitungspapier entstanden – passend zur Jahreszeit – Engel und Sterne, und aus Toilettenpapierrollen wurden dekorative Stiftebehälter hergestellt. Geduldig und geschickt transportierten an einer weiteren Station mit dem Thema „Gemeinschaft“ die in einer Reihe aufgestellten Kinder einen Tischtennisball mit Hilfe von Löffeln bis zu seiner Endposition. Zum Thema „Umwelt und Nachhaltigkeit“ erarbeitete eine andere Gruppe von Studierenden mit den interessierten Schülern die Entstehung eines Schmetterlings und die Gefahren, die in der Umwelt auf ihn lauern.