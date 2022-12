Haan Neue Vorwürfe gegen ehemaligen Mitarbeiter des Tiefbauamtes

Der Raubüberfall auf die Spielothek in der Hochdahler Straße hatte sich damals eingereiht in eine Reihe von Überfällen auf Spielhallen in Haan und Hilden. Im Fluchtfahrzeug war später eine Sturmhaube sichergestellt worden – mit der DNA von Joachim R. Dieser Fall soll nun im Prozess am Landgericht in Hagen als Teil der Beweisaufnahme abgehandelt werden. Leicht dürfte das sieben Jahre nach der Tat nicht werden: Die Staatsanwaltschaft muss nun schauen, ob die Zeugen von damals auffindbar sind und zum Prozess geladen werden können.