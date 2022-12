Auch Stellen weiterhin unbesetzt Grüne halten Stadtverwaltung Dinslaken für überlastet

Die Grüne Ratsfraktion sorgt sich um die hohe Belastung in der Dinslakener Stadtverwaltung und hat eine Anfrage zu den offenen Stellen gestellt. In der aktuellen und den vorangegangenen Sitzungsfolgen der Ratsperiode hätten Bürgermeisterin Michaela Eislöffel ebenso sowie Dezernenten und Geschäftsbereichsleiter und -leiterinnen in diversen Fachausschüssen und zuletzt in der Ratssitzung am 27. September immer wieder klar Stellung bezogen, dass das Personal an vielen Stellen überlastet sei. Zudem seien mehrere offene Stellen ohne Erfolg ausgeschrieben worden.