Einkaufen in Haan : Rewe-Markt Conrad feiert Wiedereröffnung

Christian, Andrea und Frank Conrad im Rewe-Mark Conrad in Haan. Foto: REWE Dortmund SE & Co. KG

Nach neuntägiger Umbauzeit hat der modernisierte Rewe-Markt, Hochdahler Straße 2, wieder seine Türen geöffnet. „Die Kunden werden vom neuen Einkaufsgefühl begeistert sein“, ist sich Rewe-Kaufmann Frank Conrad, der den Markt mit seiner Familie führt, sicher.

Der Eingangsbereich ist offen und freundlich gestaltet und ermöglicht einen direkten Blick über den gesamten Markt mit seiner 1000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche. Akzente setzen die neuen Regale, die größeren Kühlmöbel, sowie die Servicetheke mit Fleisch, Wurst und Käse in Bedienung. Auch die Kassentische sind neu. Ferner werden ab sofort fertige Salate und Vitaminsnacks an der Salatbar angeboten.

Modernisiert wurde zudem die Serviceabteilung: Das 50 Personen starke Mitarbeiterteam berät kompetent – nicht nur an der Servicetheke. „Wir freuen uns, so kompetente und nette Kollegen zu haben, die uns bei der Arbeit im Markt unterstützen. Kundenfreundlichkeit steht bei uns an erster Stelle“, so Frank Conrad.