Streit um Abwahl der Finanzdezernentin : Haans Ex-Kämmerer Bernd Kuckels ist jetzt Formellas Anwalt

Bernd Kuckels war knapp vier Jahre Stadtkämmerer in Haan. 2002 wechselte er in dieser Funktion nach Mönchengladbach, wo er später auch Stadtdirektor wurde. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)/Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Er ist ein „Jurist, der rechnen kann“, heißt es über ihn. Jetzt nimmt sich Bernd Kuckels der Strafsache Formella an – und dürfte in Haan für Aufsehen sorgen.

Spektakuläre Entwicklung im Fall Dagmar Formella: Die ehemalige städtische Finanzexpertin, die wegen angeblicher Vorteilsnahme im Amt im Fokus der Staatsanwaltschaft steht, von Beginn an aber stets ihre Unschuld beteuert hatte, wird ab sofort von einem neuen Rechtsbeistand vertreten. Und der Name des Anwalts dürfte in der Gartenstadt auf großes Interesse stoßen: Es handelt sich dabei nämlich um niemand anderen als Bernd Kuckels, den ehemaligen Kämmerer der Stadt Haan.