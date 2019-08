Hilden : Wieder mehr Menschen ohne Arbeit

Foto: Joacim Preuß

In Hilden und Haan sind wieder mehr Menschen als im Vormonat und im Vorjahr ohne Job: In der Gartenstadt sind 883 Menschen arbeitslos (47 mehr als im Juli, 39 mehr als 2018). Die Quote steigt von 5,2 Prozent im Juli auf nun 5,5 Prozent.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vor einem Jahr betrug diese noch 5,2 Prozent. In Hilden sind aktuell 1789 Menschen arbeitslos, das sind 116 mehr als im Juli und auch 17 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für Hilden steigt von 5,4 Prozent im Juli auf 5,8 Prozent. Vor einem Jahr betrug diese ebenfalls 5,8 Prozent.

„Der August ist traditionell ein Monat mit steigenden Arbeitslosenzahlen. Die drei Ursachen lauten: Ferien, Abschluss und Sommerflaute“, erklärt Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann. Die Arbeitslosenzahl stieg im zweiten Monat der Sommerferien noch einmal an, weil sich eine nennenswerte Anzahl junger Menschen gemeldet hat, die auf den Beginn des Studiums, des Bundesfreiwilligendienstes oder auf eine Ausbildung warten.

„Hinzu kommen noch Ausbildungsabsolventen, die nach der Prüfung nicht übernommen wurden und jetzt auf der Suche nach einer passenden neuen Beschäftigung sind. Da sich Firmen während der Betriebsferien mit Einstellungen eher zurückhalten ist dieses Plus während der Sommermonate ganz üblich und somit kein Grund zur Sorge, auch wenn das Niveau der Arbeitslosigkeit etwas höher liegt als vor einem Jahr“, erklärt Tymister.