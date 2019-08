Haan : Sechs Ausflüge mit dem Gebirgsverein

Im September bietet der SGV Erkrath-Haan sechs Wanderungen und einen Vortragsabend.

Sechs Wanderungen bietet der Sauerländische Gebirgsverein Erkrath-Haan im September an. Am Mittwoch, 4. September, steht die erste Etappe „Auf den Spuren des Düsseldorfer Weges“ auf dem Wanderplan. Über 16 Kilometer führt die Strecke von Düsseldorf-Lohausen über Kaiserswerth und Wittlaer, am Schwarzbach entlang nach Schloss Kalkum. Treffpunkt zur Abfahrt um 8.45 Uhr (mit Buslinie 786) ist an der Haltestelle Haan-Markt oder 9.03 Uhr ab Hochdahler Markt, Informationen erteilt der Wanderführer unter Tel. 0211 226006.