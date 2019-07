Haan : Rewe Conrad modernisiert für eine Million

Haan Der Supermarkt an der Hochdahler Straße 2 bleibt vom 17. August (ab 14 Uhr) bis 28. August geschlossen

Die Betreiber des Rewe-Marktes an der Hochdahler Straße 2 in Haan nehmen viel Geld in die Hand, um den Vollsortimenter umfassend zu modernisieren und auf den neuesten Stand zu bringen. Dazu muss der Supermarkt geschlossen werden: von Samstag, 17. August, ab 14 Uhr bis zum 28. August. Am 29. August will Rewe Conrad wieder eröffnen.