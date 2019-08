Hingehen : Familientag der Arbeitsagentur

Langenfeld Am Donnerstag, 5. September, können sich Eltern in der Langenfelder Stadthalle in Ruhe informieren, während ihre Kinder betreut werden.

In der Langenfelder Stadthalle, Hauptstraße 129, haben Eltern mit ihren Kindern am Donnerstag, 5. September, die Möglichkeit, zwischen 13 und 17 Uhr mit Mitarbeitern des Jobcenters und der Agentur für Arbeit in einem aufgelockerten Rahmen ins Gespräch zu kommen. Das Familienfest spricht ausdrücklich Groß und Klein an. Ein Zauberer will den Nachwuchs mit Tricks begeistern. In der Schminkecke können sich die Kinder in farbenfrohe Schmetterlinge oder märchenhafte Phantasiegestalten verwandeln lassen.