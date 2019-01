Jahresversammlung in Haan: Feuerwehr wagt Sprung in die Zukunft

Haan Beim Neujahrsempfang der Haaner Feuerwehr in der Wache entwarf Leiter Carsten Schlipköter unter anderem ein Tableau aus Chancen und Risiken der Digitalisierung. Ein Großteil der neuen Technik könne den Menschen nutzen.

Feuerwehreinsatz in Haan: Auf dem Weg zu einem Wohnungsbrand erhält der Einsatzleiter bereits die Information, wie viele Personen sich in der Wohnung befinden und dass sich der Gesundheitszustand eines Betroffenen nicht mehr im Normbereich befindet. Die Daten liefert ein Video-Stream, der direkt zur Leitstelle senden kann – die Kollegen dort verschaffen sich aktuell bereits einen Lageüberblick. Somit könnten Ersthelfer wesentlich konkreter Anleitungen im Bereich der Ersten Hilfe erhalten und Einsatzkräfte gezielter alarmiert werden. Möglich macht es die sogenannte Smart-Home-Technik, mit deren Hilfe sich Funktionen innerhalb des Hauses elektronisch steuern lassen.

Michael Clemens, der mit 18 Jahren in die Feuerwehr eingetreten und ab 1987 hauptamtlich beschäftigt war, zuletzt als stellv. Wachabteilungsleiter, wurde in den Ruhestand verabschiedet.

Zu große Ängste, was den technischen Fortschritt anbelangt, seien zudem nicht angebracht: „Denn die Bürger, die die Feuerwehr ausmachen, sind auf der einen Seite Bestandteil der Tradition, auf der anderen Seite diejenigen, die die Entwicklungen in der Feuerwehr vorantreiben.“ In Haan ist das seit nunmehr 125 Jahren der Fall: „Wir wollen dieses Ereignis im Sommer zum Anlass nehmen, um mit Ihnen zu feiern, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und uns allen bewusst zu machen, dass 125 Jahre Feuerwehr auch 125 Jahre organisierte Sicherheit für die Bürger bedeuten“, kündigte der Feuerwehrchef an.