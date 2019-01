Flughafen und Mannesmann-Hochhaus:  Bungalow-Historie beginnt in Gruiten

Der Bungalow an der Parkstraße in Gruiten - die historische Bedeutung des Gebäudes ist nur wenigen bekannt. Foto: Stephan Köhlen Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Gruiten Mit Bauten wie dem Mannesmann-Hochhaus hat Star-Architekt Esleben Nachkriegsarchitektur geprägt – auch in Haan.

Sein Nachlass befindet sich in den Räumlichkeiten der Technischen Universität München, seine Bauten stehen überwiegend in Düsseldorf. Dort schuf er unter anderem die Haniel-Garage oder das Mannesmann-Hochhaus. Darüber hinaus geht das Hauptgebäude des „Konrad-Adenauer-Flughafen“ Köln-Bonn auf sein Konto.

Doch auch in Haan hat Star-Architekt Paul Schneider-Esleben, der vor 100 Jahren geboren wurde, Spuren hinterlassen – einen der ersten Bungalows, die in der Bundesrepublik gebaut wurden.

Die Parkstraße in Gruiten: Wer nicht genau weiß, wonach er suchen muss, wird an der holzvertäfelten und von Blattwerk überrankten Fassade vorbeilaufen, ohne zu ahnen, welche Bedeutung der unscheinbare Bungalow für die Architekturgeschichte Deutschlands hat.

Das im kalifornischen Stil entstandene Gebäude hat Vorbild-Charakter für die meisten Bungalows, die in den siebziger-Jahren in Deutschland entstanden. Schneider-Esleben entwarf es für die kunstbeflissene Familie Riedel, der das Gebäude noch heute gehört.

Bekannt wurde er Anfang der 1950-Jahre – zuerst durch seine bis 1952 erbaute gläserne Hochgarage („Haniel-Garage“). Sie war Deutschlands erstes Parkhaus nach dem Krieg und entstand an der Grafenberger Allee in Düsseldorf. Mit dem Projekt knüpfte er an die Tradition der klassischen Moderne an.