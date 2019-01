Diebstahlprozess: Jeep Cherokee in Haan per Funksignal geklaut

Jeep Cherokee in Haan per Funksignal geklaut

Haan Vor dem Kölner Landgericht geht es im Strafprozess um eine Bande, die neueste Technik für ihre Autodiebstähle einsetzte.

Alle zweieinhalb Stunden wird in Nordrhein-Westfalen ein Auto gestohlen. Das belegen Statistiken der deutschen Versicherungswirtschaft. Immer häufiger gehen die Diebe dabei jedoch gewaltlos vor – keine aufgehebelten Türen mehr, keine eingeschlagenen Fensterscheiben, keine geklauten Schlüssel: Es reicht mittlerweile immer öfter aus, einfach nur Funksignale abzufangen.

Das belegt auch ein aktuelles Strafverfahren vor dem Kölner Landgericht, bei dem es unter anderem um den Diebstahl eines Jeep Cherokee in Haan aus dem vergangenen Jahr geht. Die mutmaßlichen Täter hatten außerdem einen Ford Edge, eine Ford Mustang GT sowie einen Mazda CX5 geklaut – alles in allem in einem Wert von rund 600.000 Euro.