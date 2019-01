Kreis Mettmann: Neanderland bietet spannende Ausflüge

KREIS METTMANN Ob Wandertouren, Theater oder Museumsführungen – das Jahresprogramm ist prall gefüllt.

Ab dem Frühjahr ist das Neanderland um ein Museum reicher: In einem Museumsschiff, einem Aalschokker aus dem Jahr 1937, wird in Monheim am Rhein die Geschichte der Aalfischerei am Rhein erzählt.