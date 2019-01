Kursangebot in Haan: Das Herzensgebet auf dem Lehrplan

Kursangebot in Haan

Haan Die evangelische Kirchengemeinde bietet Meditation als Kursus an.

Im Christentum gibt es einen reichen Erfahrungsschatz in der Ausübung des so genannten Herzensgebetes – die christliche Form der Meditation. Der Ursprung geht direkt auf die Weisungen Jesu zurück, der den Menschen ein inniges Beten mit wenigen Worten nahe legt: „Betet nicht wie die Heuchler mit vielen Worten.“

„Meditation ist nützlich, hilfreich und mitunter heilsam“, fügt Gudrun Biester hinzu. Sie muss es wissen: Ist sie doch Leiterin eines Kurses, der sich an insgesamt acht Terminen im Frühjahr dem Herzensgebet widmet. Titel der Veranstaltungsreihe: „Weil es mir gut tut …“

Allen, die sich fragen, ob sie das überhaupt können, begegnet Gudrun Biester mit einem Beispiel: „Auch Schreiben will geübt und verinnerlicht werden, bis es irgendwann von selbst funktioniert. So ist es auch mit der Meditationspraxis“, sagt sie. Irgendwann sei die Haltung verinnerlicht und gehöre einfach zum Leben dazu. Der Kurs wolle einen großen Schritt in diese Richtung darstellen.