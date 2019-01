Haan: Hut-Preis: Netzwerk bittet um Vorschläge

Haan Ehrenamtliches Engagement soll mit dem „Chapeau bas“-Preis gewürdigt werden. Meldeschluss: 31. Januar

„Wir würden uns freuen, wenn auch der zweite Preis an Ehrenamtler vergeben wird, die nicht unbedingt in der Öffentlichtkeit bekannt sind oder die sonst so nicht gesehen werden“, sagt Dr. Hermann Neumann vom Organisationsteam für den Ehrenpreis. Und Bürgermeisterin Dr. Bettina Warnecke, die Jurymitglied für die Wahl des Preisträgers ist, fügt hinzu: „Ich freue mich, dass sich die Seniorennetzwerker Gedanken darüber machen, wie das Ehrenamt in unserer Stadt gewürdigt werden kann. Das ist Wertschätzung und Anerkennung für die ehrenamtliche Tätigkeit“.