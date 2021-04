Farbiges Haan : Kirschblüte auf Berliner Straße

Zu einer besonderen Perspektive auf die Kirschblüte Berliner Straße in Haan sorgt die fliegende Drohnen-Kamera. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Den Zauber der blühenden Japanischen Kirschbäume gibt es nicht nur in Bonn. Auch die Berliner Straße in Haan ist für das Farbenfest im Frühjahr bekannt. Die Bäume prägen das Stadtbild in diesem Bereich.

Vor inzwischen 13 Jahren hatte die Stadt vor, alle rund zwei Dutzend Bäume zu fällen, weil sie zu wenig Platz für den Gehweg lassen und ihnen keine großen Baumscheiben beschert werden konnten. Es regte sich großer Widerspruch. Die meisten Bäume stehen bis heute; einzelne mussten zwar wegen Pilzbefalls gefällt werden. Aber Bürger spendeten für die Neupflanzung.