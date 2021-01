Stadtteilverschönerung in Kaiserswerth : Bäume für Kaiserswerther Markt

Kaiserswerth Kirschbäume sollen den Platz verschönern und gleichzeitig für ein besseres Klima sorgen. Aufgrund fehlender Bäume war das Areal in den letzten Jahren häufig überhitzt.

Der Kaiserswerther Markt wird aufgewertet. Am Montag, 25. Januar, starten die Arbeiten für eine temporäre Platzgestaltung. Mit dem Projekt soll die Zeit bis zur endgültigen Umgestaltung überbrückt und gleichzeitig soll das Klima rund um den historischen Platz verbessert werden. Dafür werden 22 Kirschbäume in Kübeln an den ursprünglichen Baumstandorten aufgestellt. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich bis Ende Februar, also rechtzeitig vor der Kirschblüte.

„Der Kaiserswerther Markt ist ein hitzebelasteter Platz. Er weist in den Sommermonaten eine ungünstige bioklimatische Situation auf. Mit den Kübelbäumen soll eine Beschattung erreicht werden, so dass durch einen Temperaturausgleich die Aufenthaltsqualität erhöht wird“, sagt die Verwaltung. Ein Grund für die Hitze ist, dass von der Alleenur noch vier Bäume in der Platzmitte übrig geblieben sind. Die anderen Exemplare mussten gefällt werden, da sie krank waren. Auch die letzten vier Bäume müssen deshalb noch in diesem Monat gefällt werden. Nachpflanzungen sind nicht möglich, da das geplante endgültige Erscheinungsbild des Marktes noch nicht festgelegt wurde. Zudem befinden sich am Platz archäologische Bodenschichten, die nicht zerstört werden dürfen.