Stadtentwicklung in Alpen : Bäume fallen für Abriss des Gerätehauses

Die zwei großen Bäume an der Rosenstraße sollen möglichst gerettet werden. R P-Foto: Fischer Foto: Armin Fischer ( arfi )

Alpen Das Projekt Willy-Brandt-Platz in Alpen läuft an. Auf dem ehemaligen Spielplatz wird offenbar schon geholzt. Offen ist, was mit dem schützenswerten Trio Rotbuche, Götterbaum und Platane passieren soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wenn Bäume fallen, um Platz zu machen für Bauvorhaben, ist Aufregung programmiert. In Alpen bringt ein bedrohtes Trio – eine Platane, eine Rotbuche und ein Götterbaum – Bewegung in die vom Lockdown ausgebremste Politik. Wenn der Rat am Donnerstag, 17. Februar, seine Arbeit wieder aufnimmt, wird diskutiert, was mit den „schützenswerten“ Bäumen passieren soll.

Die Salia GmbH, Investorin auf dem Willy-Brandt-Platz, möchte die Bäume an der Rosenstraße und Lindenallee fällen lassen, weil sie dem geplanten Projekt im Wege stehen, beziehungsweise beim Bauen in die Grube fallen würden. Aber im Investorenwettstreit sei vorgeben worden, die Bäume möglichst zu erhalten, erläutert die Verwaltung in der Vorlage.

Man habe dem Investor mitgeteilt, dass Götterbaum und Rotbuche bei Einrichtung der Baustelle so abgeschirmt werden sollen, dass sie die Operation unbeschadet überstehen. Als gutes Beispiel wird der Hotelbau an der Burgstraße genannt, wo durch das Verfahren „Berliner Vorbau“ auch ein Ahorn neben der Baugrube gerettet worden sei. Auch die Platane an der Lindenstraße könne planerisch gerettet werden, heißt es im Rathaus.