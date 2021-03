Viel Arbeit für die Feuerwehren : Sturm fällte neun Bäume in Hilden und Haan

Das stürmische Wetter am Samstag bereitete den Feuerwehren in Hilden und Haan eine Menge Arbeit. Foto: Patrick Schüller

Hilden/Haan Starke Sturmböen fegten Samstag auch über Hilden und Haan – und bescherten der Feuerwehr einige Arbeit. Die Kräfte der hauptamtlichen Hildener Wache rückten sechs Mal aus in den Osten, Süden und Westen der Stadt.

Drei Sturmeinsätze hatte die Haaner Feuerwehr zu bewältigen. An der Straße Am Mühlenbusch hing ein Baum über der Straße und musste abgesägt werden. An der Millrather Straße und an der Straße Am Bandenfeld waren Bäume umgestürzt, wurden zerlegt und zur Seite geräumt.