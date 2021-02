Evangelische Kirchengemeinde Haan : Hanns-Dieter Hüsch als Gottesdienst-Thema

Hanns Dieter Hüsch bei seiner Abschiedsgala. Der 2005 verstorbene Kabarettist stammte aus Moers, wie auch der kürzlich verstorbene Haaner Pfarrer Hans-Peter Gitzler. Foto: Kress Hans-Ulrich/Kress, Hans-Ulrich (huk)

Haan Am 21. Februar steht der 2005 verstorbene Kabarettist in der Evangelischen Kirche Haan im Mittelpunkt. Texte und Lieder werden vorgetragen.

Viele Gottesdienst-Interessierte schätzen die Texte des Kabarettisten und Christen Hanns-Dieter Hüsch. Hüsch stammte aus Moers, so wie der kürzlich verstorbene Pfarrer Hans-Peter Gitzler, der den „großen Kleinkünstler vom Niederrhein“ auch sehr mochte.

In einem Gottesdienst will die Evangelische Kirchengemeinde Haan am Sonntag, 21. Februar, jetzt das Leben von Hanns-Dieter Hüsch beleuchten. Dabei soll eine Auswahl seiner Texte vorgestellt, viele Lieder zu Gehör gebracht werden.

Deshalb, so teilt die Gemeinde jetzt mit, werde vom üblichen Gottesdienst-Ablauf abgewichen. Gesprochen werden die Texte von dem Schauspieler Oliver Fleischer, der früher mal in Haan gewohnt hat und einer Beamtenfamilie entstammt, hat sowohl in klassischen Theaterrollen brilliert (etwa als König Theseus in Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ an den Kammerspielen Bochum), als auch in humorvollen Fernsehrollen oder als TV-Kommissar.

Ebenfalls als Krimi-Ermittler sah man Fleischer in der Fernsehserie „Lutter“ an der Seite von Joachim Król, Matthias Koeberlin und Armin Rohde. Neben Jeanette Biedermann spielte er den Leo, den Leiter eines Gospelchors, in dem Film „Mein Song für dich“ (2010)

Außer Pfarrerin Gummel wirken im Gottesdienst mit: Rolf-Joachim Lagoda (Texte), Sarah Weidner (Gesang) Martin Honsberg (Orgel) und Peter Weisheit (Schlagzeug).