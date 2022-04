Evangleische Gemeinde Kleve : Projekt „digital dabei“ für Senioren wird verlängert

KLEVE Die evangelische Kirchengemeinde Kleve ist vom Andrang auf ihre Kurse überwältigt. Ältere lernen den Umgang mit Handy und Tablet. Bald beginnen neue Kurse.

Die Bilanz des Projekts kann sich in der Tat sehen lassen. Insgesamt 85 Teilnehmer, die meisten von ihnen im Alter von über 70 Jahren, haben regelmäßig an den Kursen, die an Ostern zu Ende gehen, teilgenommen. Die große Anzahl an Interessenten hat die Initiatoren überrascht. „Damit hätten wir nicht gerechnet“, sagt Manfred Moerkerk, einer der ehrenamtlichen Dozenten. Trotz der hohen Anzahl an Kursteilnehmer habe die Stiftung Wohlfahrtspflege die Finanzierung übernommen, digitale Geräte wie Smartphones und Tablets aber auch Beamer für die Kurse bereitgestellt.

Die Kursinhalte richteten sich dabei ganz nach den Wünschen der Senioren. Diese hatten in einem Fragebogen angegeben, dass es ihnen wichtig sei, mit Messenger-Diensten wie Whatsapp und E-Mail-Diensten umgehen zu können. Aber auch das Erstellen von Fotos und Videos, die Suche im Internet und das Bedienen von Apps wie Youtube will gelernt sein. Die Theorie vermittelten Manfred Moerkerk, Klaus-Peter Zimmermann und Johannes van Sinderen als Dozenten. Studierende halfen den Senioren bei den Kursen ebenfalls ehrenamtlich bei der Bedienung der Handys und Tablets. Einer von ihnen ist der Iraner Ali Negareshi. Über die Beweggründe für sein Engagement sagt er: „Seit ich in Kleve bin, bin ich Teil der Kirche. Ich wollte mich bedanken dafür, dass ich so gut aufgenommen worden bin, ich wollte mich noch mehr integrieren lassen und weiter die deutsche Sprache lernen.“ Die ersten Senioren sind nun mit den einzelnen Modulen der Kurse durch. Sie sind nun auch in der Lage, Updates zu installieren, sich in ein WLan einzuwählen und Apps zu installieren. Wichtig: Von den Dozenten gab es auch Tipps, wie die Älteren vermeiden können, online Opfer von Betrügern zu werden, etwa beim Einkaufen im Internet. Die Kursteilnehmer haben nun die Möglichkeit, einmal in der Woche an einer Sprechstunde für Fortgeschrittene teilzunehmen.