Aus dem Stadtrat : CDU regt Wasserstoff-Tankstelle bei Haan-Ost an

Haan Beim Neubau der Daimler-Niederlassungkönnte eine Zapfstelle für den umweltfreundlichen Energieträger entstehen. Die Einführung von Wasserstoff-Großfahrzeugen werde aktuell von vielen Unternehmungen vorangetrieben, begründet die CDU ihren Antrag.

Auf einem früher von einer Baumschule gleich am Autobahnanschluss Haan-Ost gelegenen Areal will Daimler eine Niederlassung für Lastwagen bauen. Dort soll auch eine Wasserstofftankstelle geschaffen werden. Per Beschluss des Wirtschaftsförderungsausschusses, der am Donnerstag, 18. Februar, tagt, will die CDU-Fraktion die Verwaltung beauftragen, mit Daimler Möglichkeiten zu erarbeiten, die Tankstelle auf dem Gelände so zu positionieren, „dass diese nicht nur von eigenen Fahrzeugen, sondern von allen Verkehrsteilnehmern genutzt werden kann“.