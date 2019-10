Haan : Die lange Zeit der Stille findet ein Ende

Ein digitales Läutwerk soll den altbekannten Klang nach Schöller zurückbringen. Statik des Turm lässt Glockengeläut nicht zu.

Tatsächlich haben einige Veranstaltungen später angefangen, da der akustische Aufruf ausblieb. Daher hat sich der Förderverein um eine authentische Alternative bemüht – und ist fündig geworden: „Gabriel-G6“ heißt das Gerät der „Phoenix Professional Audio GmbH“, das künftig den altbekannten Glockenklang nach Schöller zurückbringt. Mit Hilfe des 2018 erstellten Glockengutachtens und anhand der Informationen zu den Maßen, dem Material, der Größe, dem Gewicht, dem Hersteller und der Klöppelgröße der drei unterschiedlichen Kirchenglocken, reproduzierte die Firma den exakt selben Klang wie früher. Zwei Lautsprecher, einer in Richtung Dorf und Friedhof und einer in der gegenüberliegenden Schallöffnung, sollen das Glockenspiel über die ganze Umgebung schallen lassen, ist der Plan.

Umweltverschmutzung in Haan : Mann tankt falsch und entsorgt Benzin in Waschstraße

Elektronische Kirchenglocken sind in Deutschland nicht verbreitet. Während in Osteuropa oder Brasilien das Läuten vom Band gang und gäbe ist, dient es in der Bundesrepublik meist nur als Übergangslösung für Turmsanierungen oder für die Innen- aber nicht die Außenbeschallung. Nur wenige Kirchen nutzen langfristig eine digitales Läutwerk. Zu diesen Ausnahmen gehört die Apostelkirche der Evangelischen Kirchengemeinde Velbert-Dalbecksbaum, bei der Fritz die Lösung für seine Gemeinde fand. In Velbert erklingt seit mehreren Jahren aus Gründen der Statik des Kirchturms ein Läuten vom Band. Auch in Schöller ist die Statik des Glockenturms das Problem: Ein Gutachten ergab, dass die Erschütterung beim Läuten das Gemäuer beschädigt. Das Holz im Glockenstuhl selbst sei jedoch frei von Schimmel und Schädlingsbefall. Daher trägt es auch noch heute die drei Glocken der Kirche. Sie können erst nach der Sanierung wieder erklingen – eine Sanierung deren Kosten sich auf über eine Million Euro belaufen werden und mehrere Jahre andauert, so Fritz. Dem entgegen steht eine Summe von knapp 6000 Euro, die das digitale Läutwerk samt Installation und Lautsprecheranlage kostet. Ein Preis, der die Sache wert sei, war sich der Förderverein einig.