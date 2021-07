Starkregen und orkanartigen Böen : Schäden nach Unwettern im südlichen Oberbayern

Die Wiesen links und rechts einer Straße vor dem Ort Rettenberg in Bayern sind überschwemmt. Foto: dpa/Davor Knappmeyer

Rosenheim/Traunstein Abgedeckte Dächer, vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume - die Bilanz eines kurzen, aber heftigen Unwetters im südlichen Oberbayern. Sorgen bereitet vor allem ein beschädigter Kirchturm.

Unwetter mit Starkregen und orkanartigen Böen haben am Mittwoch im südlichen Oberbayern Dächer abgedeckt, Gebäude beschädigt und Straßen überflutet. Die Integrierte Leitstelle Rosenheim habe in diesem Zusammenhang 119 Einsätze im Landkreis gemeldet, sagte eine Sprecherin des Landratsamts am Nachmittag.