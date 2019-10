Wülfrath : Prinzessin gefunden, Vorstand verloren

Wülfrath Danielle Helling wird Kinderprinzessin der Kalkstadt Narren. Roger Szielenkewitz gibt Posten als Vorsitzender ab.

Bei den Kalkstadt Narren, kurz KSN, werden die letzten Vorbereitungen für die Session traditionell bei der Mitgliederversammlung im Oktober getroffen. Also ging es jetzt bei der Zusammenkunft wieder um die Vorstellung des Prinzenpaares, Ehrungen langjähriger Mitglieder und die Findung des Mottos für die kommende Session. Und obwohl erst am Vorabend die KSNler ihr Oktoberfest an gleicher Stelle gefeiert hatten, erschienen viele gut ausgeruhte Mitglieder. „Ich hatte ja erwartet, dass einige noch etwas angekratzt sind“, schmunzelte Vorsitzender Roger Szielenkewitz. Das Oktoberfest soll nämlich gut gewesen sein.

Daten Hoppeditz-Erwachen: 11. November, 11.11 Uhr am Vereinsheim Am Kliff 8, Prunksitzung am 21. Februar um 19.11 Uhr im Paul-Ludowigs-Haus.

In eigener Sache musste der Vorsitzende gestehen, dass ihm sein neuer Job nicht mehr viel Zeit für Vereinsaufgaben lasse. Deshalb möchte er den Vorsitz abgeben. „Ich habe lange und gut überlegt und mit diversen Leuten gesprochen“, erklärt Szielenkewitz. Wenn man so einen Posten habe, müsse man auch mit Herzblut dabei sein. Das könne er in Zukunft zeitlich nicht mehr leisten. Bis zur Jahreshauptversammlung im April solle die Nachfolge geregelt sein. Ansonsten sei schon alles vorbereitet: Das Programm für die Prunksitzung steht, und der Hoppeditz könne am 11.11. wie geplant auferstehen. Kurz vor Schluss wurde dem Vorsitzenden ein Zettel gereicht: „Ihr werdet lachen, Danielle I. wird’s alleine machen“, lautete der Motto-Vorschlag von Ingrid Schwind. „Super, nehmen wir“, entschieden die Mitglieder spontan und applaudierten.