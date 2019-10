Vereinsleben in Wülfrath : Modellbaumeister für Minischiffe gesucht

Wülfrath Die Mitgliederzahlen des Schiffsmodell-Sportclubs sind ausbaufähig. Vor allem junge Bastler sind willkommen.

Franconi ist nicht der Einzige, der erst vor Kurzem zu der Gruppe gestoßen ist. Neben ihm haben Daniel, Dennis und Sarah Bartels ihre Bastelplätze. Die Geschwister sind alle Anfang 30 und damit aktuell die jüngsten SMCler. „Wir haben den Verein dieses Jahr auf der Intermodellbau-Messe in Dortmund kennengelernt“, erzählt Daniel Bartels. Nun kommen die Geschwister samstags aus Wuppertal und Solingen angereist, um beim SMC zu werkeln. „Denn wenn man selbst keinen Bastelkeller hat, wird es mit diesem Hobby sonst schwierig.“ Die Brüder haben schon als Kinder mit dem Modellbau angefangen, Sarah ist Neueinsteigerin. „Eigentlich bin ich am Anfang nur die Fahrerin gewesen“, erzählt sie. Jetzt baut sie an ihrem ersten eigenen Modell, einem Schubschiff.

Wer in den Modellbau einsteigen will, braucht keine eigene Idee, wie sich Vereinsvorsitzender Wolfgang Arndt an eigene Anfänge erinnert. „Wir haben hier Baupläne und angefangene Modelle, da dürfen Anfänger gern dran weiterarbeiten.“ Auch Werkzeug gibt es nach mehr als 40 Jahren en masse – von der Säge bis zum modernen 3D-Drucker. „Das darf jeder nutzen, der bei uns basteln will.