Beratung in Mettmann, Erkrath, Wülfrath : Kreis informiert kostenlos zum Thema Heizung

METTMANN. Der Herbst naht und die Tage werden kälter. Jetzt - noch bevor die Heizung wieder täglich ihren Job tun muss – ist es ratsam deren Alter und technischen Zustand zu checken. Etwa Dreiviertel aller Heizungsanlagen in Deutschland sind veraltet und somit ineffizient. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass auch in den Kellern im Kreis Mettmann beachtliche Einsparpotenziale im „System Heizung“ schlummern. Bestehende Heizungssysteme können oftmals schon mit geringem Aufwand optimiert werden. Das verlängert die Lebensdauer und macht die Anlage effektiver. Nach 15 bis 20 Jahren ist aber oftmals der Austausch gegen eine moderne Anlage ratsam. Eine persönliche und unabhängige Energieberatung ist ein erster und wichtiger Schritt für eine fundierte Entscheidungsfindung: Reicht eine Wartung bzw. eine Neueinstellung der Heizung oder ist ein Austausch nötig? Und: Welche Technik ist die richtige? „So gut wie jedes Gebäude benötigt eine Heizung, aber nicht jedes Heizsystem eignet sich für alle Gebäude“, erklärt Peter Wobbe-von Twickel vom Kreis Mettmann. „Weil eine neue Heizung in der Anschaffung zunächst sehr kostspielig ist, sollte die optimale technische Lösung für das Haus gefunden werden. Nur so können dauerhaft der Energieverbrauch und damit die Heizkosten reduziert werden. Auch der Einsatz von erneuerbarer Energien ist jetzt vermutlich sinnvoll.“ Egal ob Wartung, Optimierung oder Austausch: Kompetente Ansprechpartner in der Nähe findet man unter www.alt-bau-neu.de/kreis-mettman in der Rubrik „Expertensuche“. Eine kostenfreie Broschüre zum Thema Heizungsoptimierung und eine Anleitung zur Heizungsentlüftung inkl. eines Heizungs-Entlüfter-Schlüssels gibt es beim Kreis Mettmann, Umweltamt, Goethestr. 23, 40822 Mettmann; E-Mail: altbauneu@kreis-mettmann.de Der Kreis Mettmann ist Mitglied im landesweiten Netz ALTBAUNEU, das durch die Energie-Agentur.NRW koordiniert und vom NRW-Wirtschaftsministerium unterstützt wird. Energieeffi-zienz und Wärmenutzung sind zentrale Themen des Netzwerks, das neben der Sanierung von Altbauten auch umfassend über Heizsysteme informiert. Foto: Kreis Mettmann