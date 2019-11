Haan : Benefizkonzert: Chor reist in „80 Tönen um die Welt“

Friederike Zimmer betreibt seit elfeinhalb Jahren ihr Optiker-Fachgeschäft an der Bahnstraße in Gruiten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Unter dem Motto „In 80 Tönen um die Welt“ will der Solinger Chor Kreuzfidel am Samstag, 16. November, 15 Uhr, ein wenig Fernweh und Heimatgefühle in den Bürgersaal Gruiten bringen. Veranstaltet wird die musikalische Reise vom Optikerteam „Augenweide“.

„Wir fühlen uns nicht nur unserem wundervollen Dorf und der Region verbunden, wir unterstützen auch seit Beginn aktiv das Dorfleben. Damit sagen mein Team und ich herzlich Danke für den Zuspruch und die Treue unserer Kunden“, erklärt Inhaberin Friederike Zimmer. Die Eintrittsgelder für das Konzert – Karten sind zum Preis von acht Euro bei „Augenweide“ (Bahnstraße) erhältlich - werden dem Bürger- und Verkehrsverein Gruiten gespendet.

„Kreuzfidel“ ist ein gemischter Chor aus 40 Sängern, die unter Leitung von Michael Schruff alles von Pop über Gospel bis hin zu Klassik singen. Einlass ist ab 14.30 Uhr.

(isf)