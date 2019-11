Stromtrasse : Freie Bahn für die Hochspannung

Kreis Mettmann/Leverkusen Zwischen Mettmann und Opladen wird die Stromtrasse freigeschnitten.

Die Höchstspannungsfreileitung verläuft von Mettmann in Richtung Süden westlich an Wuppertal-Vohwinkel, östlich an Haan und Hilden und westlich an Langenfeld (Rheinland) vorbei. Die Trassenpflegearbeiten auf rund 20 Kilometer sind erforderlich, um einen ausreichenden Abstand zwischen Leiterseil und Vegetation zu schaffen beziehungsweise wiederherzustellen. Umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste verursachen häufig Betriebsstörungen im Stromübertragungsnetz. Aber auch Bäume, die in die Leitungen hineinwachsen, können zu Versorgungsunterbrechungen führen.